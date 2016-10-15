Meteoroloji uyardı; kar geliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri, Ardahan, Kars ve Ağrı'nın doğusu aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor.

Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği belirtiliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Tunceli ve Erzincan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 13, Erzincan'da 18, Iğdır'da 22, Ağrı'da 23, Tunceli'de 27 derece olacağı kaydediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli olması bekleniyor 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26