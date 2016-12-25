Meteoroloji uyardı; İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'nin yaptığı beş günlük değerlendirmede ise pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

Tunceli'de 160 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli'de 160 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, kent genelinde kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığını belirtti.

Kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına başladığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dün Hozat ilçemizde 2 ve Ovacık ilçesinde bir olmak üzere toplam 3 köy yolumuzda önceki hafta kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan köy yollarını açarak iş makinelerimizi bakıma aldık. Akşam saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışının ardından merkezde 26, Çemişgezek'te 4, Hozat'ta, 2, Mazgirt'te 39, Nazımiye'de 15, Ovacık'ta 26, Pertek'te 16 ve Pülümür ilçesinde 32 olmak üzere toplam 160 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının ardından köylerimizden bizlere olumsuz bir durum bildirilmedi. Karla mücadele ekiplerimiz önceliği grup köy yolları ve taşımalı eğitim verilen köy yollarında devam ediyor."

Ağrı

Yağışın ardından karayolları ve özel idare ekipleri, yolların açılması için geceden bu yana başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle 2 gün önce park ettikleri ve kar altında kalan araçlarını temizleyerek çıkarmaya çalışıyor.

Öte yandan, Doğubayazıt-Çaldıran arasındaki Tendürek Dağı geçidinde gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Erzincan'da da gece başlayan kar etkisini artırarak devam ettiriyor. Karla mücadele ekipleri karayollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır Sebze ve Meyve Pazarı'nda çalışan işçiler, sert geçen kış şartları nedeniyle dışarıya kurdukları sobaların başında ısınıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilde, nakliye araçlarından ürünleri indiren işçiler dışarıda yanan sobalarda ısınmaya çalışarak işlerine devam ediyor.

İşçilerden Mehmet Cengiz, "Kar yağdı havalar soğudu, biz de dışarıda çalıştığımızdan dolayı çok üşüyorduk. Sebze halindeki farklı yerlerde dışarıya soba kurduk. Çalışıyoruz, üşüyünce gelip sobanın başında ısınıp işimize devam ediyoruz." dedi. Etkili olan kar nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği kentte, bazı yerleşim alanlarına ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.