Meteoroloji uyardı; İstanbul'a kar bu akşam geliyor

İstanbul'da gece saatlerinden beri etkili olan şiddetli fırtınanın bugün 18.00'den sonra yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının cumartesi gününe kadar devam etmesi yer yer etkisini arttırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bugün kuvvetli kuzeyli rüzgar ve fırtınayla birlikte genel olarak yağmur şeklinde devam eden yağışın öğleden sonra karla karışık yağmura dönüşeceği tahmin ediliyor.

İl genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli olmak üzere bugün akşam, yarın ve cumartesi günleri karla karışık yağmur ile kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışın kar ve sulu kar şeklinde yağması sonucunda kar kalınlığının kıyı kesimlerde 5 santimetre, iç ve yüksek kesimlerde 10-20 santimetre civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, vatandaşların hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yüksek yerlerde kar yağışı başladı

İstanbul'da dün akşamdan itibaren kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nda Maltepe'de Başıbüyük Orman yolu mevkiinde 13.00 sıralarında başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürüdü. Ayrıca aşağılara inildikçe de karın yağmurla karışık yağdığı görüldü.