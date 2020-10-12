Meteoroloji uyardı: İstanbul'da iki gün boyunca yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son tahminlere göre bugün yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak ancak yarından itibaren yağışlar geri dönüyor. İki gün sürecek yağışlı hava sistemi yurdun özellikle batı bölgelerinde etkili olacak. İstanbul'da da iki gün boyunca yağış bekleniyor.

Geçen hafta sağan yağış ve dolu uyarılarıyla geçen günlerin ardından yağışlar yarın geri dönüyor. Marmara ve Ege Bölgesi’nde kendini gösterecek olan yağışlar 2 gün süresince etkili olacak ve daha sonra Karadeniz’in kıyı bölgelerine yayılacak. Yağışların hafta ortasından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.