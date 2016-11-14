Meteoroloji uyardı; hava sıcaklıkları 9 derece azalacak

Meteorolojiden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 9 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün puslu bir hava hakim yarından itibaren ise sağanak yağış bekleniyor sıcaklık ise 6 dereceye kadar düşüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Uşak ve Hatay çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 9 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.