Meteoroloji uyardı; hava sıcaklıkları 12 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan aylık tahmin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftanın ilk günleri ülke genelinde 6-12 derece arasında artmasının beklendiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Meteoroloji’den yapılan açıklamada, hava sıcaklığının hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk günleri ülke genelinde 6-12 derece arasında artmasının, Doğu Anadolu’nun doğusu dışında tüm yurtta en yüksek sıcaklıkların 30 derece ve üzerine çıkmasının beklendiği belirtilirken, ramazan ayıyla birlikte hafta başından itibaren azalarak mevsim normalleri civarında, ülkenin iç kesimlerinde yer yer normallerinin 3-5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta sonu ve pazartesi günü ülke genelinde, salı günü ise Doğu bölgelerde artmaya devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının artacağı duyurulan açıklamada, haziran ayının 11’i ile 15’i arasını kapsayan meteorolojik değerlendirmeye ilişkin şu tahmin yer aldı:

"Yurdumuz bugün ve yarın Akdeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda meydana gelecek mevzi sağanak yağışların, diğer bölgelerimiz ise genellikle parçalı ve az bulutlu havanın etkisinde bulunacaktır. Yurdumuzun 14 Haziran Salı günü batı bölgelerimizden itibaren serin ve yağışlı bir sitemin etkisine girmesi bekleniyor. Yükselen ve mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarının 14 Haziran Salı günü yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde, 15 Haziran Çarşamba günü kuzey ve iç kesimlerde, 16 Haziran Perşembe günü ise Doğu bölgelerimizde 4-8 derece azalacağı tahmin ediliyor."