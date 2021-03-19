Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji'nin raporuna göre ülkeye soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Hafta sonunda hava sıcaklıkları artıyor ancak pazartesi gününden itibaren tüm yurt yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesiyle kar yağışına dönüşecek.
Salı günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.