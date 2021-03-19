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Yaşam

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a kar geliyor!

19 Mart 2021 13:20

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre hafta sonunda artacak hava sıcaklıkları salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Ülkenin büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

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