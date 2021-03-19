Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı düşüyor, İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre hafta sonunda artacak hava sıcaklıkları salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Ülkenin büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.