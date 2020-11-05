Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların, Güney Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra da Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'nin kuzeyinde cumartesi, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise pazar sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.