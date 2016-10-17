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Yaşam

Meteoroloji uyardı; doğuda kar yağışı bekleniyor

Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması öngörülüyor

17 Ekim 2016 15:04

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışlı olması öngörülüyor.

Sıcaklığın 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 0, Ağrı ve Ardahan'da 2, Iğdır'da 6, Erzurum ve Erzincan'da 8 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 7, Erzurum ve Kars'ta 12, Erzincan'da 17, Ağrı'da 18, Iğdır'da 21 ve Tunceli'de 22 derece olacağı kaydediliyor.

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