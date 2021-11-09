Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar 6-12 derece düşecek, kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havayla çarşamba gününden itibaren 6-12 derece azalacak.

Sıcaklıkların azalmasıyla çarşamba günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre ve üzeri kesimler ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

Bugün, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde de kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba günü ise ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.