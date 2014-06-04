Meteoroloji uyardı, 'çamur yağmuru' geliyor

Meteoroloji şiddetli yağmurların ardından bu kez de toz ve çamur yağışı uyarısı yaptı. Açıklamaya göre 24 saat sürecek “çamur yağmuru” Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Afrika üzerinden gelen tozların bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerde zamanla iç kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte taşınacak tozun Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da yer yer görüş kısıtlamasıyla birlikte çamur şeklinde yağışlara yol açacağı değerlendirilmektedir.

24 saat sürecek

Açıklamda toz fırtınasının tahmini başlangıç tarihi 03.06.2014 saat 21:00, bitiş tarihi ise 04.06.2014 saat 23:59 olarak belirtildi.

Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji ayrıca Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak, doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60/75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, fırtına aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere vatandaşlar uyarıldı.