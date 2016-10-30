Meteoroloji uyardı; bu iki güne dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak, şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların bugün öğleden sonra etkisini artırarak Giresun ve Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/ m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu akşam saatlerinden sonra yurdumuzun güneydoğu kesimlerinde başlayacak yağların; Siirt, Bitlis ve Şırnak başta olmak üzere Muş, Van, Hakkari, Ağrı, Batman çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın dolu kesimlerinde önümüzdeki 48 saat boyunca 100 kg civarında olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

