T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji uyardı; bu iki güne dikkat

"Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

30 Ekim 2016 21:42

Meteoroloji  Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak, şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz'de devam eden yağışların bugün öğleden sonra etkisini artırarak Giresun ve Trabzon'un doğu kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/ m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

2 bölge için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, şöyle denildi: "Bu akşam saatlerinden sonra yurdumuzun güneydoğu kesimlerinde başlayacak yağların; Siirt, Bitlis ve Şırnak başta olmak üzere Muş, Van, Hakkari, Ağrı, Batman çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın dolu kesimlerinde önümüzdeki 48 saat boyunca 100 kg civarında olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
 

ETİKETLER

Meteorolojihava durumuuyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24