Meteoroloji uyardı: Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan tahmin raporunda, birçok bölgede yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sıcaklıkların doğu bölgesinde 1-3 derece azalacağı ve batı bölgesinde 2-4 derece artacağı belirtildi.

Birçok bölgede dsağanak yağış görülecek

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bilecik°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Edirne°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

istanbul °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Denizli°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mersin °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırşehir °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Giresun °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzo°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bitlis °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Erzurum °C, 11°C

Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Malatya°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.

Diyarbakır °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Gaziantep °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu