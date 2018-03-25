Meteoroloji uyardı: Birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan tahmin raporunda, birçok bölgede yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği, sıcaklıkların doğu bölgesinde 1-3 derece azalacağı ve batı bölgesinde 2-4 derece artacağı belirtildi.
Birçok bölgede dsağanak yağış görülecek
Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bilecik°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Edirne°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
istanbul °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizli°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye ve Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Mersin °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırşehir °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Giresun °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzo°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazar) Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bitlis °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum °C, 11°C
Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Malatya°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu geçecek.
Diyarbakır °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Gaziantep °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Siirt °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu