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Çevre

Meteoroloji uyardı; Ankara ve İzmir'de su baskını yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve sel gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulundu

27 Mayıs 2017 17:23

Meteoroloji’den Ankara ve İzmir için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada "Su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve sel gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (Pazar) Ankara çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (20-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bir uyarı da İzmir için

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir ve Manisa merkez çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde, 6 saat içinde, kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışla yerel dolu beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve ani sel gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Meteoroloji uydusu ve radarından alınan verilerle yapılan analiz sonucunda önümüzdeki 6 saat içinde; İzmir il genelinde, Manisa’nın merkez çevreleri (Saruhanlı, Turgutlu) ve kuzey ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar), Balıkesir’in iç kesimlerinde (Merkez, Balya, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut) ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde (Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

 

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