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Meteoroloji uyardı; Ankara ve İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Gündüz sıcaklıkları 0, gece sıcaklıkları -9 ila -7 civarında olacak

19 Aralık 2016 15:42

Meteoroloji, salı günü bazı illerde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Ankara'da salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0, gece sıcaklıkları -9 ila -7 civarında olacak. İstanbul'da salı günü karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışlar görülüyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de yağışlar var. Yağışlar iç kesimlerde kar, İstanbul ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak.

 

 

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