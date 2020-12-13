Meteoroloji ‘turuncu alarm’ kodu vermişti; Antalya'da yağış nedeniyle tarım alanlarını su bastı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı. Kentin Serik ilçesinde şiddetli yağış sonrası tarım alanları ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Kentin Serik ilçesinde de dün gece şiddetli şekilde yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkiinde ve Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Kökez Mahallesi Antalya Büyükşehir Belediyesi mezbahası önünde yolda biriken sular bazı mahallelere ulaşıma kısa süreli de olsa engel oldu.

Araçlar yoldan geçmekte zaman zaman zorlandı. Ayrıca Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ıslanan sokak hayvanları ise sığınacak yer aradı. Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olumsuz şartlara karşı hazır beklerken, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiriyor.