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Yaşam

Meteoroloji: Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak

İç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek

02 Şubat 2020 10:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu açıklamasına göre; hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 2 ila 4 derece artacak. Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

 

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