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Yaşam

Meteoroloji tarih verdi: Soğuk hava geri dönüyor

26 Şubat 2021 10:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat’ta ülkede hâkim olacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı. İstanbul’da da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yer yer karla karışık yağmurlar görülecek. 

Meteoroloji'nin tahminlerine göre 28 Şubat’tan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası ülkeye giriş yapacak. Mart ayının ilk günlerinde kuzey kesimlerde karın kendisini göstermesi beklenirken, İstanbul’da da ciddi bir soğuma yaşanacak.

2 Mart Salı gününde itibaren soğuk hava ülke genelinde etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ise,“Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

 

 

 

 

 

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