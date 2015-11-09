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Yaşam

Meteoroloji tarih verdi; kar geliyor...

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşecek

09 Kasım 2015 09:16

Türkiye genelinde yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren güneşli hava bugün sona erecek. Meteorolojinin son hava raporuna göre bugünden sonra sıcaklıklar tüm yurtta 6 derece birden düşecek.

Türkiye'nin doğu illerinden başlayarak kış mevsiminin kendini hissettirmesi, yüksek kesimlerde kar yağışlarının başlaması bekleniyor.

İstanbul’da hava parçalı bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu olacak. Sabah ve gece kentin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Halk arasında bilinen adıyla ‘pastırma sıcakları’nın yavaş yavaş sonuna gelindi. Bugünden sonra hava sıcaklıkları, ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşecek. Özellikle Doğu Bölgesi’nde sıcaklıklarda azalma bekliyoruz. Bu ayın sonuna doğru doğuya kışın geleceğini söyleyebiliriz. Sonra yavaş yavaş batıya doğru ilerleyecek. Ocak civarında da tüm ülkeyi etkisini altına almış olacak” dedi.

 

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