Meteoroloji su baskınlarına karşı uyardı

T24 -

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıya göre, gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.





Vatandaşların ve ilgililerin, ani sel, su baskını, yıldırım ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.





''Meteorolojik Uyarıya'' göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Düzce, Antalya, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde, sabah saatlerinden akşama kadar kuvvetli gökgürültülü sağanak bekleniyor.





Yetkililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.







Sıcaklık mevsim normalleri civarına yükseliyor





Hava sıcaklığının batı bölgelerde perşembe gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.





Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yağışların bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Antalya, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde, Batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyreden hava sıcaklığı, yarın iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.





Perşembe günü Akdeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bolu ve Bilecik çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar, sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde olacak.





Hava sıcaklığı, Perşembe günü iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken, batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Hava sıcaklığı Cuma günü kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece daha artarak, batıda mevsim normalleri civarına yükselecek.





Cuma günü, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevreleri yağışlı geçecek. Genellikle sağanak ve gökgürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





Rüzgar Çarşamba günü Marmara ve Kıyı Ege'de, Perşembe ve Cuma günü Batı Karadeniz Kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege Kıyıları'nda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Kuvvetli yağış, değişken hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgarın neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, deniz ve kara ulaşımda aksamalar, gribal enfeksiyon gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.







Doğu'da kuvvetli yağış





Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın, kuzeyden gelen soğuk havayla birleşmesi sonucu, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar etkili oldu.





Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan son kar yağışıyla birlikte tesislerdeki kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.





Bölgede etkili olan sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli düşüş yaşandı. Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları, Erzurum'da sıfır, Ardahan'da 6, Ağrı ve Erzincan'da 9, Kars'ta 10 ve Iğdır'da 16 derece olarak ölçüldü.





Yetkililer, bölgede sağanağın bir hafta boyunca etkili olacağını, kuvvetli yağış nedeniyle de vatandaşın sel, su baskınları ve toprak kaymasına karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.



