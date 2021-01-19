Meteoroloji: Soğuk ve yağışlı hava perşembe gününden itibaren azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre, soğuk ve yağışlı hava perşembeden itibaren azalacak, soğuk hava sadece yurdun Doğu kesimlerinde görülmeye devam edecek. Meteoroloji ayrıca bugün ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul’da bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif kar yağışının beklendiği ve hava sıcaklığının bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji’den Hürriyet’e yapılan açıklama şöyle:

“Yağışların Doğu kesimlerde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Bu yağışların Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney doğusunda ve Batı Karadeniz’de yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışı bekleniyor. Perşembeden itibaren ise soğuk havanın yurdun Doğu kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredecek olan sıcaklığın perşembe günü Batıdan başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Bugün ve çarşamba sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden ulaşımda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekiyor.

İstanbul’da bugün sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı bugün ve yarın sabah saatlerinde -2 ve -3 dereceye kadar düşeceğinden vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı dikkatli olmaları şart. İstanbul’da perşembeden itibaren hava sıcaklığının artması cuma, cumartesi günleri 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Ankara’da ise yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda dikkatli olmaları gerekiyor. İzmir’de de cumaya kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklık perşembe ve cuma 13 dereceye kadar çıkacak. Yağmur bir süre daha devam edebilir.”