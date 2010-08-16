Meteoroloji serinlik için tarih verdi!

T24 - Uzun süredir nefes aldırmayan aşırı sıcak hava, İstanbul'da Cuma gününden itibaren kuvvetli rüzgarın etkisiyle 5 derece düşecek.



Dünya genelinde bu yıl 1880'den beri yaşanan en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.



İstanbul'a bu yaz gelen sıcak hava dalgası uzun yılların en uzun süreli sıcak hava dalgası oldu.



Sıcaklık rekorları kırılan 2007 yılında bile bu kadar uzun kalmamıştı. 2007 Temmuz ayı bu yılkinden daha sıcak geçmişti, ancak Ağustos başında sıcaklık düşmeye başlamıştı. Bu yıl ise Ağustos ayında bile sıcaklık 32-34 derece civarında seyretti.



Önümüzdeki 4 gün bazı bölgelerde hissedilen sıcaklıklar derece olarak şöyle:



İstanbul: 38

Kuşadası: 44

Alanya: 50

Ankara: 37

İzmir: 39

Samsun: 37



Hafta sonu serin olacak



Cuma gününden itibaren Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklık düşecek. Esen rüzgarlar bölgeye serinlik getirecek.



Hafta sonu ve önümüzdeki hafta Marmara ve Karadeniz'de poyraz Ege'de karayel kuvvetli esecek. Bu nedenle sıcaklık 5 derece düşecek.



Uzun zamandır geceleri rüzgarın zayıf estiği İstanbul’da bunaltıcı bir hava hakimdi. Hafta sonu kent rahat bir nefes alabilecek. Çok kuvvetli esecek poyraz, havayı serinletecek.





Eylül başı yağmur



Bu arada, Eylül başında Marmara Bölgesi’ne yağmurların gelmesi bekleniyor.



Eylül ayında sıcaklıkların Marmara’da ortalamalar civarında, ülkenin doğu kesimleinde ise ortalamaların üzerinde olması bekleniyor.





