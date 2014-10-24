Meteoroloji sel ve su baskını uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde metrekareye 100 kg yağış beklendiğini belirterek, pazartesi gecesinden itibaren rekor yağışların geleceğini açıkladı.

Bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracak beklenen yağışların, yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak metrekareye 76-100 kilogram arasında olacağı belirtildi. Yarın Muğla civarında da metrekareye 76-100 kilogram arasında yağış beklendiği açıklandı.

5 ilde rekor yağış beklentisi

Akşam saatleri itibariyle Marmara'nın güneyinde başlayacak olan yağışların, bu gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı ve yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak metrekareye 76-100 kilogram arasında olacağı belirtildi. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale de yerel olarak kuvvetli olacağının beklendiği açıkladı.

Pazartesi gecesi yağış artacak

Pazar günü ise bölge genelinde devam edecek olan yağışların İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'ın doğusunda, Pazartesi günü ise İstanbul'un Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli olmasının beklendiği, Pazartesi gece saatlerinde ise bu bölgelere yerel olarak metrekareye toplam olarak 100-200 kilogram civarında yağış düşmesi beklendiğini açıklandı.

Ege'de Muğla'la için özel uyarı

Akşam saatleri itibariyle İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyısında etkisini artıracak yağışların; yarın İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'da yerel olarak kuvvetli olacağı metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceği belirtildi. Ayrıca yarın Muğla civarlarına metrekareye 76-100 kilogram arasında yağış olmasının beklendiği belirtildi.

Yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.