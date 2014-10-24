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Yaşam

Güzel havanın tadını çıkarın; yarın şiddetli rüzgâr ve sağanak olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınan raporuna göre tüm birimlerini uyararak alarma geçti

24 Ekim 2014 17:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM Meteoroloji biriminin değerlendirmelerine göre, İstanbul bu gece yarısı itibariyle şiddetli rüzgârların ve yağışın etkisi altına girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi alınan raporuna göre tüm birimlerini uyararak alarma geçti. Sağanak ve şiddetli yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgârın hafta başına kadar aralıklarla fırtına seviyesinde saatte 30 ila 100 km hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi sabah itibariyle İstanbul’un Avrupa yakasından başlayarak, öğleye doğru il genelinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Radar görüntülerine göre saatte 21-75kg/m2 yağış düşeceği gözleniyor. Pazar akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli yağış olması beklenirken fırtınanın Salı günü akşam saatlerinde ise etkisini azaltması bekleniyor.

Rüzgârın açık deniz seferlerini aksatması, çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, denizde dalga yüksekliğini artırarak (2 ila 5m arası) olumsuzluklara neden olması bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, İSKİ ve Trafik Müdürlüğü, Atık Yönetim, Beyaz Masa, Destek Hizmetleri, Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İETT, İGDAŞ, İDO, Şehir Hatları, ilgili müdürlük personeli muhtemel olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı kriz yönetimi AKOM yönetecek.

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