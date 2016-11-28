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Yaşam

Meteoroloji sel uyarısı yaptı; İstanbul için saat verdi

Meteoroloji, şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyardı

28 Kasım 2016 23:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların bugün saat 09:00'a kadar devam edeceğini duyurdu. Yağmurun bugün sabah saatlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların salı günü sabah saatlerine kadar etkisini artırarak, devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı da uyarı yapılan açıklama, şöyle: 

"Tahminlerimiz doğrultusunda halen İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar, gece saatlerinden bu saate (16:30 TSİ) kadar metrekareye 30-55 kg yağış bırakmıştır. Kuvvetli yağışların bugün  sabah saatlerine kadar İstanbul'da etkisini artırarak devam etmesi ve yer yer 100 kg/metrekareye ulaşması, sabah saatlerinden sonra ise etkisini azaltarak devam etmesi beklenmektedir. Şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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