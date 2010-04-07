Meteoroloji sel uyarısı yaptı

T24-



İl Kriz Merkezi Başkanı ve Vali Vekili Nurullah Aktaş tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağına dikkat çekildi. Yağışların Erzurum ve Erzincan’da su baskını, sel ve taşkınlara, rüzgarın ise çatıların uçmasına neden olacağı ifade edildi. Aktaş, bu nedenle kriz merkezlerinde görevli personel, ekip ve araçların sürekli hazır tutulmasını, meydana gelebilecek olaylarda da İl Kriz Merkezi ile koordine içinde bulunulmasını istedi.