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Yaşam

Meteoroloji sel uyarısı yaptı

07 Nisan 2010 16:50

T24- Meteoroloji Bölge Müdürülüğünden yapılan açıklamada, Erzurum ve Erzincan’da bugün sağanak yağmur ile kuvvetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Su baskını ve sel beklenen iki ilde, rüzgarın da çatıları uçurabileceği belirtildi.


İl Kriz Merkezi Başkanı ve Vali Vekili Nurullah Aktaş tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağına dikkat çekildi. Yağışların Erzurum ve Erzincan’da su baskını, sel ve taşkınlara, rüzgarın ise çatıların uçmasına neden olacağı ifade edildi. Aktaş, bu nedenle kriz merkezlerinde görevli personel, ekip ve araçların sürekli hazır tutulmasını, meydana gelebilecek olaylarda da İl Kriz Merkezi ile koordine içinde bulunulmasını istedi.

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