Meteoroloji sel, don ve buzlanmaya karşı uyardı

T24 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta etkili yağış beklendiğini bildirirken, vatandaşlara ise kuvvetli yağış, buzlanma, don olayı ile kuvvetli rüzgar ve toz taşımı konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Tüm yurtta yağış bekleniyor. Birçok bölgede yağmur ve kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan yağışların, sabah saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Eskişehir, öğle saatlerinde Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar; Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, buzlanma, don olayı ile kuvvetli rüzgar ve toz taşımına ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar şöyle: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Eskişehir, öğle saatlerinde Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Trakya ile yurduniç ve doğu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat), Kuzey Ege Kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanılabilecek olumsuz şartlara karşı (Hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı hafif yağmurlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek.

ANKARA: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

İZMİR: Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek.

ADANA: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca, Kemer, İbradı, Manavvat, Aksu, Serik, Alanya, Akseki, Gazipaşa) kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: Çok bulutlu ve yağmurlu

ERZURUM: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

DİYARBAKIR: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



