Meteoroloji salı günü için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,Meteoroloji'nin yayımlandığı hava raporuna göre, bugün (4 Haziran Cuma) yağışlar Karadeniz kıyılarını etkisi altına almayı sürdürecek. Marmara Bölgesi'nde ise kapalı bir hava hakim olacak. Akdeniz ve Ege'de ise güneş yüzünü gösterecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor.

Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

Yağışlar Marmara'dan giriş yapacak

Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak.

Kritik gün salı

Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.