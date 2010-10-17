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Yaşam

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısı yaptı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"da Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

17 Ekim 2010 03:00

T24- Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde yarın sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
    

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan "meteorolojik uyarı"da, Türkiye'nin yarın yeni bir yağış sisteminin etkisi altına gireceği belirtilerek, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ile Ege'nin batı kesimlerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla kıyılarında ise çok kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.


Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin salı günü sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtilen açıklamada, yağışların; Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa), İç Ege (Kütahya, Uşak, Denizli), Antalya'nın batı ilçeleri ile Manisa ve Edirne çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği ifade edildi.


Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin çarşamba günü sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirilen açıklamada, yağışların kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla), Denizli, Antalya, Burdur ile Isparta'nın güneyinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.


Açıklamada vatandaşlar yağışlar nedeniyle su baskını, sel, yıldırım riskine karşı uyarıldı.

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