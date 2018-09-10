Meteoroloji saat verdi, İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü yani bugün sabah saatlerinde yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.