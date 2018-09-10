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Yaşam

Meteoroloji saat verdi, İstanbulluları sağanak yağışa karşı uyardı

"Su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

10 Eylül 2018 10:09

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü yani bugün sabah saatlerinde yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. 

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