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Yaşam

Meteoroloji saat verdi; İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak?

Yağışla birlikte rüzgar etkisini kaybedecek

27 Eylül 2016 14:00

İstanbul'un kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar bekleniyor. Öğle saatlerine doğru yağışlar şehir merkezine doğru ilerleyecek. Akşam saatlerinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yağışların gece İstanbul'dan ayrılması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 21-22 derece civarında seyrediyor. Yağışla birlikte rüzgar etkisini kaybedecek. Yağışın iş çıkışı saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle dendi:
"Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kuzey kıyı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

 

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