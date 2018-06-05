Meteoroloji saat verdi, İstanbul ve Ankaralıları uyardı: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için sağanak yağış uyarısı geldi. Son hava tahmin raporuna göre başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da yağışlar saat 18.00'e kadar etkili olacak. Ankara'da ise yağışların öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğusu ile zamanla güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Çankırı'nın batısı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Artvin'in iç kesimleri, Bingöl, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbullular dikkat

Sabah saatlerinde İstanbul ve doğusunun, öğleden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik hava tahminine göre, İstanbul'da yağış saat 18.00'e kadar etkili olacak.

Ankara

Ankara'da öğleden sonra başlaması beklenen yağışların 15.00-18.00 saatleri arasında olması tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı'nın batı kesimleri ile Eskişehir'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Barı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Bolu ve Düzce, öğle saatlerinden sonra Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Artvin'in kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.