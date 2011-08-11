Meteoroloji öğleden sonra için uyardı!

T24

Kazalar meydana geldi

Marmara'da sıcaklık 9 derece düştü

Öğleden sonra İç Anadolu'da

Karadeniz de soğuyacak!

İstanbul'da gece 03.00 sıralarında başlayan yağmur sağanak şeklinde yağdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları ıslanmamak için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise ellerindeki kıyafetleri başlarının üzerinde tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Ara ara sert esen rüzgar da şemsiye ile yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle hava sıcaklığı birkaç derece düştü. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da gün boyu ara ara yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 22 ila 24 derece arası olacak.İstanbul'da yağan yağmur, trafik kazalarını da beraberinde getirdi. D-100 ve TEM yollarında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı.Bayrampaşa TEM bağlantı yolundan otogar istikametine doğru seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR'ın sürücüsü yaralandı.Sürücü olay yerine gelen ambulans aracıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir başka kaza ise Çobançeşme'de D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Çobançeşme'den Avcılar istikametine doğru seyir halinde olan aracın sürücüsü ilk önce aynı istikamette giden araca, ardından metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Bursa, Balıkesir ve Yalova, sıcak günlerin ardından yağmurla serinledi.Dün 32 derece olan hava sıcaklığının 9 derece düşerek 23 dereceye indiği Bursa'da, kuvvetli yağışın yarın da süreceği ve sıcaklığın hemen hemen aynı kalacağı belirtildi.Cumartesi günü etkisi azalacak olan yağmur, pazar günü yerini güneşe bırakacak ve hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacak.Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklığın 30-32, Yalova'da ise 27-30 derece olması bekleniyor.Bugün saat 15.00'ten yarın saat 09.00'a kadar Ankara il genelinde kuvvetli yağış olacak. Akşam saatlerinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında görülecek yağışların başta Ankara il geneli olmak üzere, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.Yarın saat 09.00'a kadar Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.Yetkililer, ani sel, su baskını, sel, yıldırım, lokal dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi oluşabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli olunmasını istedi.