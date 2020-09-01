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Yaşam

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de sıcak hava uyarısı

01 Eylül 2020 23:13

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklığın, Marmara'nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."

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