Meteoroloji, Marmara'da beklenen sağanak yağış için saat verdi!

Meteoroloji'den verilen bilgiye göre; Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde şiddetini artıracak. Bu yağışlar için turuncu kodlu uyarı yapılırken etkili olacağı saatler de verildi.

Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışların, yarın saat 09.00'dan itibaren başlayarak, etkisini 03.00'e kadar sürdürmesi bekleniyor.

Trakya, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın batı ilçelerinde beklenen yağışların şiddetli olacağı ve bu yerlerde dolu görülme ihtimaline karşı da turuncu kodla uyarı yapıldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Yarın sağanak yağışa dikkat. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

İstanbul’da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şöyle:

8 Ekim Perşembe- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi- Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar- Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.