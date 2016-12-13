Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun büyük bölümünde bugün hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği ve Marmara bölgesinde 4 gün aralıklı karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. İstanbul için de öğleden sonra karla karışık yağmurun beklendiği bildirildi.

İstanbul'da şu sıralarda (09:10) yağmur etkili oluyor. Havanın biraz daha soğuyacağı ve öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. Kar yağışının da öğlen saatlerinde başlayacağı ve yüksek kesimlerde 5 santimetreye kadar çıkacağı bildirildi.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul'da bugün hava yağmurlu, gece saatlerinden itibaren hava soğuyor. Yağışlar karla karışık yağmura dönüşüyor.

Öztel, "Yarın sabah saatlerinde yola çıkacaklar dikkat etmeli. Yarın sabah yollar biraz riskli olabilir. İstanbul'un bazı ilçeleri daha soğuk olur, Beylikdüzü, Ataşehir, Çamlıca çevreleri, Küçükçekmece'nin iç kesimleri gibi alanlarda buzlanma olabilir. Kar biraz daha kalın bir örtü yapabilir" dedi.