Meteoroloji İstanbul'un hava tahminini değiştirdi

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış tahmini yerini bulutlu havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da 7 ve 8 Nisan tarihlerinde kuvvetli yağış bekleniyordu. Yeni gelen tahminlere göre yağış beklenmiyor. Hava bulutlu olacak.

Bugünün hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24