T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meteoroloji İstanbul'un hava tahminini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

07 Nisan 2018 00:10

İstanbul için yapılan kuvvetli yağış tahmini yerini bulutlu havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da 7 ve 8 Nisan tarihlerinde kuvvetli yağış bekleniyordu. Yeni gelen tahminlere göre yağış beklenmiyor. Hava bulutlu olacak.

Bugünün hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz Bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 23 
İstanbul: Parçalı bulutlu 18 
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 24 
Adana: Az bulutlu ve açık 29 
Antalya: Parçalı bulutlu 24 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16 
Trabzon: Az bulutlu 16 
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

 

ETİKETLER

istanbulfırtınameteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24