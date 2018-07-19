Meteoroloji İstanbulluları uyardı; yağış için saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan uyarıda, il genelinde 09.00 - 18.00 arasında sağanak yağış geçişlerinin görülmesinin beklendiği ifade edildi.

19 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 30 derece dolaylarında seyredeceği İstanbul il genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

4 kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Öte yandan yine Metororoloji'den 4 il için son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın illeriyle ilgili yapılan uyarıda; şiddetli sağanak yağış beklendiği bilgisi verilip vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu) karşı tedbirli olmaya davet edildi.