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Yaşam

Meteoroloji İstanbul'daki sağanak için saat verdi

Yağışlar sele neden olabileceği uyarısı da yapıldı

17 Temmuz 2017 15:08

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Balkanlar üzerinden gelen serin havanın İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren sağnak şeklinde yağmura dönüşeceğini duyurdu. 

Meteoroloji'nin açıklamasında başta İstanbul olmak üzere "Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına eşliğinde sel, su baskını ve göllenmeye neden olabilecek boyutta (20 ila 100 kg/m2) yıldırımlı, şimşekli, gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerine neden olması bekleniyor" denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Trakya çevreleri ile Edirne'nin doğu, Çanakkale'nin kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

 

AKOM'dan da uyarı

 

AKOM da Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbulluları olası su baskını ve sel konusunda uyardı.

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