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Yaşam

Meteoroloji İstanbul'da sağanak yağış için saat verdi

Meteoroloji, yarın saat 03:00 itibariyle sağanak beklendiğini duyurdu

15 Ağustos 2017 16:15

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da, sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor.

İstanbul'da yarın saat 03.00'da başlaması beklenen sağanak, başta kuzey ilçeler olmak üzere tüm kentte gün boyunca etkili olacak. Gök gürültüsünün de eşlik edeceği sağanak, perşembe günü aralıklarla devam edecek. 

Kentte, cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise İstanbul'da hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

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