Meteoroloji İstanbul için uyardı; yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın İstanbul ve çevresi için yağmur uyarısı geldi. MGM'den gelen son hava durumu raporuna göre ülke genelinde bugün için ise yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık, bu gece saatlerinden itibaren batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişlik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.