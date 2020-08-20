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Yaşam

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

20 Ağustos 2020 08:03

Yurt genelinde devam eden sıcak havaların ardından Meteoroloji'den bugün için sağanak yağış uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca Marmara’nın kuzeyinde ve Batı Karadeniz'de de sağanak yağış beklenildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının diğer biraz azalacağı belirtildi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzey batı yönlerden kuvvetli rüzgarın (40-60km/sa) olarak esmesi beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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