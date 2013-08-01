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Çevre

Meteoroloji İstanbul için sel uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu

01 Ağustos 2013 12:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat 04.30'da yaptığı uyarıda İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti ve sel baskınlarına karşı uyardı.

 

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısında bulundu

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan yağışların, sabah saatlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce'de; öğle saatlerinde ise Zonguldak, Düzce ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzey, Akdeniz kıyı kesiminde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.

 

Ani sel uyarısı

 

Yağışların, sabah saatlerinde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce ile öğle saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Sakarya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Yerel dolu yağışı, ani sel, yıldırım, kısa süreli fırtına vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir.

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