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Çevre

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Hava sıcaklığı doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak

23 Mayıs 2017 13:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisinde olacak. Yapılan açıklamada İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağış beklendiği belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, batı bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

 

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