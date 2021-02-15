Meteoroloji: İstanbul'da iki gün daha sürecek, Ankara'da da kar bekleniyor

Türkiye'de birçok ilde kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yoğun olarak görülen kar yağışının, pazartesi ve salı günü de etkili olacağı tahmin edilirken, Ankara için de kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kentin neredeyse tamamı beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi. İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, yarın ve salı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Ankara için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor.

Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek 1, salı günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2, çarşamba en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 6, cuma günü en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 0 dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

Yarın ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.