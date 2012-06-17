Meteoroloji: Hava sıcaklıkları 8 derece artacak

Ülke genelinde etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının yeni haftada da mevsim normallerinin iç kesimlerde 6 ila 8, diğer bölgelerde 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları yarından itibaren yeni haftada da etkili olacak.

Yurt genelindebeklenen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, özellikle yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında, güneşte kalma sürelerinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirler alınması gerekiyor.

Pazartesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken, diğer tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Salı ve çarşamba günleri ülke genelinde yağış beklenmezken, perşembe ve cuma günleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile kuzeydoğu kesimlerde bulutlanmanın artması ve yer yer kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.