Meteoroloji hava durum raporunu yayımladı: Batıda fırtına, doğuda yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre batı bölgelerinde Marmara’nın güneyi ve Ege’de fırtınanın Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ise yağmurun etkili olması bekleniyor.

Peki, bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık