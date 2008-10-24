Meteoroloji halkımızın hizmetinde

Savcılık tanık ifadesini, sigorta şirketi araç sahibinin beyanını doğrulatmak için meteorolojiden yardım alıyor. Vatandaşlardan ‘Yarın nasıl giyineyim?’, ‘Dışarı çamaşır astım yağmur yağacak mı?’ gibi sorular geliyor.



Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürü Ali Aslan, Meteorolojinin, teknolojinin ilerlemesiyle tahminlerinde istikrar yakaladığını ifade etti. Aslan, şöyle konuştu:

"Meteoroloji hava ve iklimi kapsar. Hava tahminlerinde oldukça başarılıyız. Hava durumunu tahmin ederken 2 milyon veriyi değerlendiriyoruz. Hava tahminleri enlem ve boylam verilerinin alınmasıyla değerlendiriliyor. Günlük tahminlerimizde başarı yüzde 90'nın üzerindedir. Meteoroloji insanların tüm çalışma alanlarında doğrudan veya dolaylı olarak etkide bulunur. Su, enerji ve diğer kaynakların kullanımı; sağlık, ulaşım, şehirleşme, gıda güvenliği, turizm gibi birçok alanda meteorolojik bilgiler önemlidir. Meteoroloji olarak pek çok sektöre verdiğimiz hizmetlerle ekonomiye, ülkenin silahlı kuvvetlerine sağladığımız bilgilerle de barışta ve savaşta yurt savunmasına büyük fayda sağlıyoruz."



‘Dışarı çamaşır astım, yağmur yağacak mı?’



Aslan, halkın ve kurumların meteorolojik bilgi ve hizmetlerden daha fazla yararlanması gerektiğini belirterek, meteorolojik bilgilerin yaşamın her kesiminde faydalı olduğunu ifade etti.



Vatandaşların meteorolojik tahminleri çok dikkatli takip ettiğini belirten Aslan, "Vatandaşlar, tahminlerimizi inceleyip telefon ediyor. 'Burada parçalı bulutlu yazıyor, ama havada bulut yok, 'tahminlerinizde güneşli yazıyor ama hava kapalı' diyorlar. Tahminlerimizi düzeltmemizi istiyorlar. Bazı vatandaşlar da arayıp 'tahminleriniz havanını yağmurlu olacağını gösteriyor. Benim otele yağmasa olur mu' diye soruyor. 'Dışarıya çamaşır astım, yağmur yağacak mı' diye soran kadınlar bile var. Bu gibi soruların hepsini cevaplıyoruz" dedi.



‘Olay günü dolu var mıydı?’



Aslan, özellikle son 5 yılda vatandaşların hava tahmini konusunda kendilerini çok sık aradığını belirterek, meteorolojinin tahminlerine insanların ilgisinin arttığını ifade etti.

Birçok sektörün kendileriyle işbirliği içinde çalışmalarını gerçekleştirdiğini anlatan Aslan, şöyle devam etti:

"Adli durumlarda bize danışıyorlar. Tanık, 'o gece hava sisliydi, göremedim' diyor. Biz de o geceki hava raporlarını savcılığa istek doğrultusunda ulaştırıyoruz. Kasko şirketleri de bize bazı durumlarda danışıyor. Vatandaş, kasko şirketine 'dolu nedeniyle arabamın boyası kalktı' diyor. Kasko şirketi de bizi arayıp o gün dolu olup olmadığını soruyor. Müteahhitler, bilgi almak için arıyor. Müteahhitler 'Eskişehir'deki bir evin duvarı, çatısı, pencere kalınlığı nasıl olmalıdır, doğal gaz borusu döşeyeceğiz. Gazın donmaması için toprağın ne kadar altına döşeme yapmalıyız' diye danışıyorlar. Vatandaşlar arayıp 'yarın hava nasıl olacak, ona göre giyineceğim' diye soruyor. Çiftçiler, 'tohum ekimi yapacağım, yarın don olacak mı. 'Buğdayımı biçeceğim, yarın yağış görünüyor mu' diye telefonla danışıyor. Şirketler gezi veya toplantı düzenleyecekleri zaman arayıp, havanın nasıl olacağını soruyor."



‘Sorulan mevsimlere göre değişiyor’



Aslan, mevsimlere göre vatandaşların sorularının farklılaştığını belirterek, "ticaretle uğraşan vatandaşlar kış mevsiminde arayıp, 'bu kış havalar nasıl olacak? Satmak için çok sayıda kaban ve kazak alacağım' diyor. Bazen de 'bu yaz hava nasıl olacak? Klimaya ihtiyaç duyulacak mı' diye soruyorlar. 'Kasım ayında düğünüm var, havalar nasıl olacak' diyenler de var" diye konuştu. (AA)

