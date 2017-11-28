Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Yağmur ve kar etkisini gösteriyor

Hava durumu 28 Kasım’da Türkiye genelinde bulutlu, yağmurlu ve karlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre sabah saatlerinde yağmur ve çok bulutlu hava hakimken, akşama doğru Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar etkisini gösteriyor.

İşte Türkiye genelinde sabah, öğlen, akşam ve gece saatlerinde yayınlanan o rapor:

Sabah saatleri

Türkiye genelinde sabah saatlerinde; Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu hava hakimken, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde yağmur bekleniliyor. Özellikle Muğla, Antalya, Adana illeri ve çevrelerinde “kuvvetli yağış” tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Akdeniz Bölgesi’nde saatte 30-50 km hızda rüzgar eseceği bekleniliyor.

Öğlen saatleri

Öğlen saatlerinde birçok bölgede yağmur etkisini göstermesi bekleniliyor. Özellikle kuvvetli yağmur Akdeniz Bölgesi’nde etkisini gösterecek. Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde Kars, Ağrı ve Iğdır’da öğlen saatlerinde “bulutlu güneşli” hava hakim.

Akşam saatleri

Akşam saatlerinde kar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle Bingöl ve Erzincan il ve çevrelerinde kar yağışı konusunda Meteoroloji uyarıyor. Kuvvetli yağış, Akdeniz Bölgesi’nde etkisini göstermeye devam ediyor.

Gece saatleri

Yoğun kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek bölgelerinde etkisini artırarak devam edecek. Isparta ilinde geceleyin kar yağışı bekleniliyor. İstanbul’da gece saatlerinde yağmur etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

İstanbul

İstanbul’da sıcaklık Salı günü 13 derece olması bekleniliyor. Yağmur akşam saatlerinden sonra etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Perşembe günü yağmur etkisini kaybediyor. Nem oranı yüzde 74, rüzgar saatte 18 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

Ankara

Ankara’da yağmur sabah saatlerinde etkisini göstermesi bekleniliyor. Sıcaklık 10 derece olarak tahmin edilirken, nem oranı yüzde 85, rüzgar saatte 13 km hızda esmesi bekleniliyor. Ankara’da yağmur Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniliyor.

İzmir

İzmir’de Salı günü yağmur öğlen ve akşam saatlerinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 13 derece, nem oranı yüzde 79, rüzgar saatte 11 km hızda esmesi bekleniliyor. Çarşamba günü yağmur İzmir’de etkisini azaltıyor.