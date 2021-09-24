Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Yağışlar sonrası sıcaklık artacak

Hafta başında etkisini gösteren yağışlar sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren sıcaklıkların yükselişe geçeceğini açıkladı.

Birkaç gündür yaşanan sıcaklık düşüşü ve yer yer etkili olan sağanak yağış sonbaharın ciddi şekilde hissedilmesine neden oldu. Tahminlere göre bugünden itibaren yağışlar etkisini kaybederken hava sıcaklıkları yükselişe geçecek. İstanbul’da dün 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 derece seviyelerine ulaşacak. Cumartesi ve pazar günü yağışlar sadece Karadeniz Bölgesi’nde birkaç şehirde görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.